بريانكا شوبرا تعيد تايور التسعينيات إلى الواجهة .. هل استوحته من الأميرة ديانا؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 أبريل 2019 11:56 صباحاً - شوهدت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا في نيويورك، معتمدة اطلالة مستوحاة من أزياء التسعينيات.

اعتمدت "شوبرا" تايور مصمم من سترة محبوكة على قوامها، مزينة بخط عنق غير متناظر وأزرار معدنية واضحة، ونسقته مع تنورة قصيرة من النسيج نفسه مزينة أيضًا بصف من الأزرار المعدنية تنتهي بشق جانبي.

هذا المزيج قد يبدو غريبًا على عام 2019، ولكنه واحد من التصميمات الشهيرة في تسعينيات القرن الماضي، ولأنّ بريانكا شوبرا تشتهر بأسلوبها الكلاسيكي، وخروجها عن الصيحات الرائجة ، لذلك فليس من المفاجئ أن تعيد هذا التايور القديم، وتجعله يبدو رائعة ومناسبًا للوقت الحالي.

هل استوحت بريانكا شوبرا اطلالتها من الأميرة ديانا؟

رغم وفاتها منذ سنوات، إلا أنّ الأميرة ديانا مازالت الملهمة للكثير من أيقونات الموضة، لاسيما اللواتي يفضلن الأزياء الكلاسيكية، مثل دوقات القصر كيت ميدلتون وميغان ميركل، ويبدو أنّ بريانكا شوبرا أصبحت واحدة من هؤلاء الذين يعيدون صيحات أميرة ويلز الأشهر منذ الثمانينات وحتى التسعينيات.

الأميرة ديانا

على صعيد أخر، ظهرت تايورات التويد خصيصًا على ممشى العروض من خلال بعض دور الأزياء، مثل دار تيبي Tibi، كذلك كانت اختيارًا بارزًا بين الشخصيات المؤثرة في عالم الموضة، خلال اطلالات موضة الشارع التي برزت على هامش أسابيع الموضة، بخاصة في باريس.

التايور اطلالة مسائية أنيقة وقد تناسب العمل بشروط

بعد مباركة بريانكا شوبرا لصيحة التايور، نتوقع مزيدًا من الرواج، لاسيما وأنه صيحة نسائية أنيقة تناسب اطلالات المساء، كما أنها تتمتع ببعض الجدية، ما يجعلها اختيارًا مناسبًا للعمل، بشرط اختيار طول التنورة مناسبًا لإتيكيت ملابس العمل، بحيث لا ترتفع عن الركبة.

يمكنكِ الحصول على تايور ربيعي من نسيج الكتان أو التويد المصمم من الخيوط القطنية، وتنسيقه على طريقة بريانكا شوبرا التي انتعلت معه زوجًا من أحذية الـ pump، وحملت حقيبة فضية من دار أزياء فندي Fendi.