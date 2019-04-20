موضة شورت التسعينيات هوس النجمات الجديد .. شاهدي الصور

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 أبريل 2019 11:56 صباحاً - كثيرة هي صيحات الموضة التي عادت من حقبة التسعينيات هذا الموسم، وأبرزها كان الشورت الذي يتسم بكونه ضيّقًا وطوله يصل أعلى حد الركبة، ويطلق عليه اسم “سايكلينغ شورت” Cycling أو “بايكر” Biker، وقد لاحظنا أنّ النجمات العالميات مهووسات بهذه الموضة، وقد اخترن شورت التسعينيات لمختلف المناسبات الكاجوال منها والرسمية أيضًا، إليكِ بعض الأمثلة.



هايلي بولدوين نسقت شورت التسعينيات لاطلالة رياضية:



في الغالب تكون تصميمات شورت التسعينيات، مخصصة للمشاوير الكاجوال، وقد شاهدنا هايلي بولدوين Hailey Baldwin وقد اعتمدت لوك رياضيًّا في الشورت، الذي اختارته من ماركة “أديداس” Adidas من قماش مطاطي أسود، نسقت معه توب سوداء أيضًا، وحذاءً رياضيًّا أبيض، وأكلمت الاطلالة بنظارات شمسية كبيرة وشنطة يد أنيقة من الجلد.







كيم كارداشيان في لوك رسمي في شورت التسعينيات:



أما كيم كارداشيان فقد فضلت اعتماد شورت التسعينيات لاطلالة رسمية مسائية، حيث اختارته باللون الأسود ونسقت معه جاكيت بليزر بقصة واسعة مستوحاة من التوكسيدو، وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ باللون البيج، وعقد ذهبي طويل.







بيلا حديد في تنسيق عصري في شورت التسعينيات:



بيلا حديد اعتمدت شورت التسعينيات لاطلالة عصرية، جمعت بين الأناقة والنمط الشبابي، حيث اختارته باللون الأسود ونسقت معه جاكيت باللونين الأسود والأبيض بنقشة الكارو، وأكملت اللوك بحقيبة من الجلد، وحذاء بكعب عالٍ أسود، وقبعة Beret ونظارات شمسية مستوحاة من التسعينيات أيضًا.

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كيندل جينر في لوك مميز في شورت التسعينيات:



كيندال جينر Kendall Jenner اعتمدت شورت التسعينيات لاطلالة صباحية مميزة، حيث اختارته أيضًا باللون الأسود، ونسقت معه بلوزة oversize باللون الأصفر المونس، وأكملت الاطلالة بصندل بكعب عالٍ أسود، وحقيبة كلاتش من الجلد، ونظارات شمسية بتصميم فنتج Vintage.







شورت التسعينيات هوس النجمات الجديد، وأنتِ ما رأيكِ بهذه الموضة؟

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