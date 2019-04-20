كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 أبريل 2019 11:56 صباحاً - لم تعد هناك مشكلة كبيرة لتنسيق الحجاب مع باقي ملابسِك، فقد أصبحت أيقونات الموضة يلهمنَكِ بطرق مميزة لاطلالاتِك.



ولكن بما أنّ الموضة كل يوم تتغير، فاختيار القطع المختلفة لمناسباتكِ ستكون في تجدد أيضًا، لهذا جمعنا لكِ في "الخليج 365. نت"، أجدد أساليب تنسيق الحجاب على طريقة أيقونات الموضة.



على مشارف استقبال موسم الصيف، يمكنكِ اختيار الفساتين الصيفية المعرقة بالورود، أو الملونة على الشاطىء، أو بمشاويركِ مع الصديقات، ونسقي معها الحجاب بلون مستوحى من لون الفستان نفسه، مثلما فعلت البلوجر سارة صبري، ويمكنكِ لف الحجاب، ووضع الجانبين المنسدلين للأمام، لاطلالة عصرية وعلى الموضة.



في المقابل اختارت أيقونة الموضة أمية زين، الحجاب الشيفون باللون الكريمي، ونسقته مع لوك كاجوال مريح وعصري، ومناسب أيضًا لأوقات السفر، والسنيكرز بهذا اللوك مع الحجاب سيكون عصريًّا من الدرجة الأولى.



أما البلوجر صوفيا جودسون، فما زالت تعتمد أكثر على اللوك الكلاسيكي، كاختيار التوربان الفيلفت المخملية، مع قطعة مجنونة برسومات وألوان فاقعة، وبالطبع يمكنكِ تنسيقها مع الاكسسوارات كما تشائين، لاطلالة بوهيمية، وهي أحد اتجاهات الموضة التي تطبقها صوفيا بشكل مميز للصبايا المحجبات.





الحجاب الملوّن، أو مع الورود المطبوعة، سيكون خيارًا أنيقًا، اخترناه لكِ على طريقة الفاشينيستا نور، نسقيه مع فساتين السهرة، بخاصة إن كان الحجاب باللفة التركية، أو بالنهار مع البليزر.



لفتنا كذلك طريقة تنسيق الحجاب مع القبعات العصرية، إذ يمكنكِ اختيار لفة الحجاب العادية والبسيطة، مع القبعة الأنثوية، كالتي اعتمدتها أمية زين، للمسة ناعمة تمنحكِ "لوك" عصريًّا.



الحجاب برسومات الحيوانات البرية أصبحت تعتمدها الكثير من أيقونات الموضة المحجبات، كالبلوجر إيبرو سيفير، نسقته مع بلوزة سوداء سادة، وتنورة أوف وايت، لم تعتمد في اللوك أيّ رسومات، لتُبرز جمال الطرحة.



إليكِ بهذا الألبوم أساليب تنسيق الحجاب على طريقة أيقونات الموضة.