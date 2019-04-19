زوجة علي ربيع: شكرا أنا وبنتك خصيمتك يوم القيامة

"شكرا يا قلب أمك" بهذه التدوينة على حساب منسوب لـ"ندا محمود" زوجة علي ربيع، نجم مسرح مصر، على انستجرام أثيرت حالة من الجدل بين متابعيها، حول خلافها مع زوجها.

ندا، ووفق الحساب المنسوب لها، قالت "أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".

ندا لم تكتف بذلك، وقالت في تعليقها على تدوينتها: "أنا خصيمه أي حد ظلمني أنا وبنتي أو أثر عليا تأثير سلبي في حياتي وخربهالي وعند الله تلتقي الخصوم و يوم القيامة نلتقي أمام الله"، مضيفة "إليك فوضت أمرى يا الله وانت خير وكيل".

وعلى خاصية الـ"استوري" كتبت زوجة نجم مسرح مصر: "طبعًا لو الأكونت اتقفل هتكونوا عرفتوا مين اللي عمل كدة".

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وتفاعل المئات من متابعيها مع المنشور، الذي حصد نحو 370 تعليقا.

وقالت إحدى المتابعات: "معقولة ده كله يطلع من علي"، وأضافت الأخيرة: "ربنا هيرجعلك حقك إن شاء الله"، لتكتفي ندا بالرد على التعليقات قائلة: "عندك حق، ونعم بالله".

وكان علي ربيع، قد أعلن زواجه على ندا في 20 سبتمبر 2015.

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