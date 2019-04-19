"طردني من بيتي".. زوجة علي ربيع توجه له رسالة: "شكرًا يا قلب أمك"

بطريقة غير مُباشرة، كشفت ندا محمود زوجة علي ربيع نجم "مسرح مصر"، عن الخلافات الناشبة بينهم، والتي انتهت بطردها من المنزل، بصحبة طفلتها- بحسب ما نشرت اليوم على موقع "إنستجرام"، راجعة سبب الخلافات، لوالدة زوجها.

ونشرت زوجة ربيع، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منشور حمل الآتي: "أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".

وعلقت قائلة: "أنا خصيمه أي حد ظلمني أنا وبنتي أو أثر عليا تأثير سلبي في حياتي وخربهالي وعند الله تلتقي الخصوم و يوم القيامة نلتقي أمام الله".

وتابعت: "إليك فوضت أمرى يا الله وانت خير وكيل".

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كما شاركت زوجة ربيع، برسالة أخرى عبر خاصية "الأستوري" قائلة: ":طبعًا لو الأكونت اتقفل هتكونوا عرفتوا مين اللي عمل كدة".

وكان علي ربيع، قد أعلن زواجه على ندا 20 سبتمبر 2015 بعد فترة خطوبة.

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