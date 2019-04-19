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بطريقة غير مُباشرة، كشفت ندا محمود زوجة علي ربيع نجم "مسرح مصر"، عن الخلافات الناشبة بينهم، والتي انتهت بطردها من المنزل، بصحبة طفلتها- بحسب ما نشرت اليوم على موقع "إنستجرام"، راجعة سبب الخلافات، لوالدة زوجها.
ونشرت زوجة ربيع، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منشور حمل الآتي: "أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".
وعلقت قائلة: "أنا خصيمه أي حد ظلمني أنا وبنتي أو أثر عليا تأثير سلبي في حياتي وخربهالي وعند الله تلتقي الخصوم و يوم القيامة نلتقي أمام الله".
وتابعت: "إليك فوضت أمرى يا الله وانت خير وكيل".
كما شاركت زوجة ربيع، برسالة أخرى عبر خاصية "الأستوري" قائلة: ":طبعًا لو الأكونت اتقفل هتكونوا عرفتوا مين اللي عمل كدة".
وكان علي ربيع، قد أعلن زواجه على ندا 20 سبتمبر 2015 بعد فترة خطوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر "طردني من بيتي".. زوجة علي ربيع توجه له رسالة: "شكرًا يا قلب أمك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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