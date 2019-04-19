"جمبسوت أخضر".. إطلالة هند صبري في ختام مهرجان قابس

شاركت الفنانة التونسية هند صبري جمهورها، بإطلالتها خلال حفل ختام مهرجان قابس "سينما فن"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وتألقت هند بـ"جمبسوت" مخملي باللون الأخضر، جاء بتصميم الـ"وان شولدر"، وله حزام من الخصر. كما اعتمدت على الشعر الويفي، والمكياج البسيط، مُعلقة: "شكرًا على الحب الذي غمرتوني به". Advertisements وكانت الفنانة التونسية، ترأست المهرجان شرفيًا، كما حضرت حفل الختام وشاركت فى توزيع جوائزه. ​

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