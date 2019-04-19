عرض أزياء فساتينُ زفاف تيمبرلي لندن لربيع 2020

كان النقاءُ والرومانسية عنوانَ عرض أزياء العرائس من العلامة البريطانية "تيمبرلي لندن" لربيع 2020، وعندما يتعلّق الأمر بأزياء الزفاف تعرف أليس تيمبرلي كيف تحكي قصة حب بطريقة لا تُثير إحساس الحنين إلى الماضي أو بأنوثة مبالغ فيها، إنما تُركّز أكثر على الجانب الأثيري والبوهيمي للتصاميم مع إضافة لمسة رومانسية لا تخلو من الإثارة والجرأة.

وفي هذا الموسم، عرضت تيمبرلي ضمن مجموعة ربيع 2020 تشكيلةً من الفساتين الموجهة إلى ثلاثة أنواع مختلفة من العرائس.

وكان النوع الأول فستانًا زبديًا مزينًا بالترتر اللامع مفتوح الظهر بأكمام طويلة ومصممًا خصيصًا للمرأة التي تريد لفت الأنظار والتميز.

أمّا الثاني، فكان جريئًا وأكثر إثارة بصور ظليّة ضيقة تُعانق الجسم ومزينًا بزخارف صغيرة من حبات اللؤلؤ وتطريزات من الأحجار الكريستالية مستوحاة من مراوح البورسلين والكورسيهات الفيكتورية.

وفي النوع الثالث، استعرضت المصممة تشكيلةً من الفساتين بطابع بوهيمي من الحرير الناعم أتت بأكمام واسعة منسدلة وتطريزات زهور ثلاثية الأبعاد.

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كما قدّمت تيمبرلي بعض التصاميم للعروس الكلاسيكية، بما في ذلك فستان بتنورة الـball الدراماتيكية الضخمة من قماش الجاكارد المنقوش.

وكانت هذه المجموعة مثيرةً للإعجاب بسبب تنوّعها، على الرغم من ضمِّها لـ10 فساتين فقط.

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