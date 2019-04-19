ألوان أحمر شفاه تناسب صاحبات البشرة السمراء

هل أنت صاحبة بشرة سمراء وغالباً ما تحتارين عند إنتقاء أحمر الشفاه المثالي لك؟ تفقدي معنا هذا الألبوم حيث سنعرض لك بالصور مجموعة من أجمل ألوان أحمر الشفاه التي تليق ببشرتك السمراء والمثالية لمختلف إطلالاتك ومناسباتك.

إختاري اللون الفوشيا الدافئ الذي يبدو رائعاً مع البشرة السمراء ومثالياً لمختلف إطلالاتك خصوصاً المسائية منها.

لا تترددي في إعتماد أحمر الشفاه بالألوان النيود التي تليق بالبشرة السمراء والمناسبة لإطلالاتك اليومية.

يعتبر أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم مثالياً للبشرة السمراء خصوصاً خلال فصلي الربيع والصيف.

لا تستغني عن أحمر الشفاه باللون الأحمر الدافئ خصوصاً خلال مناسباتك إذ يبدو مناسباً جداً للبشرة السمراء.

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يعتبر أحمر الشفاه باللون البنفسجي الداكن من الألوان المناسبة لصاحبات البشرة السمراء خصوصاً خلال فصل الشتاء.

يشكّل أحمر الشفاه باللون البني أحد أفضل الخيارات لصاحبات البشرة السمراء والذي يمكن إعتماده للإطلالات اليومية.

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