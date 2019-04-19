مؤسس "أمهات مصر" تدعو أولياء الأمور للمشاركة في الاستفتاء على الدستور

دعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، جميع أولياء الأمور من الأمهات، بالنزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 20 إلى 22 أبريل الجاري.

وأكدت عبير، في بيان لها، اليوم، أن المشاركة في الاستفتاء أمر مهم للغاية وواجب وطني، مؤكدة أن التعديلات لصالح الدولة المصرية وليس لأشخاص بعينهم، لافتة أن بعض التعديلات منها ما يتعلق بالمرأة.

وأشارت إلى أن المادة 102 تنص على "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد".

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

Advertisements

وأكدت "الوطنية للانتخابات"، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.

​