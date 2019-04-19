بالصور| مهند كوجاك يحتفل بعيد ميلاده بأزياء غريبة

احتفل مصمم الأزياء مهند كوجاك، بعيد ميلاده مع والدته نبيلة ياسين، وعدد من الأصدقاء بينهم الممثلة والموديل سلمى أبو ضيف، والممثلة سارة عبد الرحمن.

ونشر مهند عبر "إنستجرام"، عدد من الصور ظهر فيها خلال احتفاله بأزياء غريبة، ارتدى خلالها جاكيت بدلة سوداء مع بنطال واسع لامع على الطريقة الإسبانية ممسكا بيده مروحة يد سوداء، كما ارتدى الحضور أزياء تنكرية غريبة، سواء من الفساتين أو البدل الرجالي.

يذكر أن كوجاك ولد في 25 أبريل 1994، ولا يزال طالبًا بالجامعة الألمانية رغم أنه يبلغ من العمر 22 عامًا، كما أنه صمم أول فستان له وهو في سن الـ 18، وكان شكله غير مألوف، إذ أنه استخدم أوراق المناديل بدلا من القماش، ومن وقتها أطلق خط أزياء خاص به، منذ 3 أعوام، وأنشأ فيه 7 مجموعات أزياء.

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