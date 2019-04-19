لهذه الأسباب ترفض السيدات فكرة الإنجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

وفقًا للإحصائيات، فإن حوالي 20% من السيدات اللاتي يعشن في أمريكا وبريطانيا لم ينجبوا أطفالًا باختيارهن، ويعتبر ذلك الرقم أقل بكثير مقارنة بروسيا.

وجرت هذه الإحصائيات على السيدات اللاتي لا تملك أي مشاكل صحية تمنعها من الإنجاب، وهن اخترن بإرادتهن عدم الإنجاب لأسباب مختلفة، وفي هذا الموضوع ننشر لكم الأسباب الحياتية وراء ذلك القرار الذي يتعارض مع الغريزة الأموية، وفق ما نشره موقع "Brightside".

- فقدان الثقة بالنفس

أشارت العديد من الأبحاث العلمية إلى وجود عدد من السيدات اللاتي اعتقدن خطًأ أنهن لا يمتلكن المهارات أو القدرات الكافية التي تجعلهن أمهات ناجحات، أو ربما لأسباب اجتماعية سببت مشاكل نفسية جعلتهن غير قادرين على تقبل فكرة الإنجاب نفسها. ولكن علميًا ذلك لا يعد انحرافًا نفسيًا.

- التقليل من التعداد السكاني

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كل يوم تزداد أعداد السكان عالميًا بمعدل 250 ألف مولود، أي ما يُعادل 80 مليون شخص سنويًا، لذا تؤمن العديد من السيدات بأن عليهن دور هام في تلك المشكلة العالمية، ويجب أن يساهمن في حل ذلك.

- هكذا أكثر فائدة للمجتمع

يعتقد كثير من السيدات أن عليهن دور مجتمعي مهم للغاية، سواء كان سياسي أو حقوقي للدفاع عن قضية ما، وحسب رؤيتهن فإن الإنجاب وتربية الأطفال تعيقهن بشكل كبير عن أداء مهامهم.

- المساواة

من أبرز قضايا المرأة هي المساواة مع الرجل، فهن لديهن تاريخ كبير من النضال للحصول على حريتهن في المجتمعات المختلفة.