8 أطعمة تسبب الإجهاض.. منها الكبدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

تعتبر أشهر الحمل من أكثر الأوقات صعوبة في حياة المرأة، نظرًا للتغيرات التي تحدث لها بهدف المحافظة على صحتها وحماية الجنين من العوامل التي تؤدي للإجهاض.

تستعرض لكم الدكتورة ليلي السيد أخصائية التغذية العلاجية، بعض الأطعمة التي يفضل تجنبها أثناء فترة الحمل لأنها قد تسبب الإجهاض.

1- الأطعمة النيئة أو المطبوخة جزئيًا لأنها تسبب التسمم الغذائي ما يعرف باسم "السالمونيلا".

2- الإكثار من تناول الكبدة لاحتوائها على "A، الذي يضر زيادته صحة الجنين.

3- تناول الأسماك النيئة كالسوشي والتونة، لاحتوائها على نسبة عالية من الزئبق من شأنها أن تؤثر على الجهاز العصبي للجنين.

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4- الإكثار من تناول اللحوم المعالجة، والحليب غير المبستر.

5- تناول المشروبات الغازية لأنها تؤدي إلى امتصاص الكالسيوم في الجسم، والإصابة بهشاشة العظام، كما أنها تضر بصحة الجنين.

6- الإفراط في تناول الكافيين يؤدي لانخفاض وزن الجنين ويعرضه للمشاكل الصحية وقد تصل إلى الإجهاض

7- الإسراف في شرب عشبة المرمية والقرفة، وخاصة في الأشهر الأولي من الحمل، لأنها تعمل على تنظيف الرحم.

8- شرب العصائر الجاهزة لأنها تحتوي على بكتيريا، ونسبة عالية من السكريات، ويفضل استبدالها بالعصائر الطبيعية دون إضافة سكر.