"أناناس وجوز هند".. شركات تعتزم إنتاج ملابس مصنوعة من الفاكهة الطبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

قد يندهش كثير منا عندما يعلم أن القمصان التي نرتديها لها تأثير كبير على الطبيعة والبيئة من حولنا، وقد يثير ذلك فضولنا للاهتمام بالاطلاع حول مجال صناعات الملابس.

فإن صناعة الملابس تؤثر على البيئة والطبيعة بشكل واضح إذ أن إنتاج الملابس يُعد مسؤولًا عن الابنعاث بنسبة 10% الناتجة عن الغازات الدفينة، لدرجة تصل إلى مستوى إنتاج تلك الصناعة للغاز يتعدى ما تنتجه الطائرات والسفن مجتمعة.

لذا تعتزم بعض شركات الملابس الكبرى على تصنيع ملابس اعتمادًا على مواد مستخلصة من الفاكهة الطبيعية بدلًا من استخدام الخامات المعتادة مثل القطن والأنسجة، وذلك بهدف الحد من استهلاك المواد الطبيعية.

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وأشارت عديد من الأبحاث العلمية إلى إمكانية تصنيع الملابس من فاكهة مثل الأناناس والجوز الهند في المستقبل، إذ رأى العلماء ضرورة ذلك الأمر للحفاظ على البيئة.

وأوضحت الأبحاث أن الفاكهة ستكون أفضل لكوكبنا من القطن والجلد؛ لأن صناعة قميص واحد من القطن تستهلك 2.700 لتر من الماء. وهي نفس الكمية التي يشربها الإنسان خلال عامين ونصف- وفق ما نشره موقع "Wef".

كما أن إنتاج النسيج التقليدي يساهم بـ10% من انبعاثات الغازات، وبالمقابل هناك العديد من الفواكه والخضروات تستهل مياها وكيمياويات زراعية أقل. وتكون مثالية لصناعة النسيج مثل جوز الهند والفطر، أن كل 100 حبة جوز هند تنتج كيلوجرامًا واحدًا من النسيج.

يذكر أن صناعة بنطلون واحد من الجينز كافِ لإطلاق ابنعاثات كربونية تعادل القيادة لمسافة 69 ميلًا، ووفقًا للتقارير والأبحاث فإنه يتم قطع نحو 120 مليون شجرة كل عام من أجل صناعة الملابس.