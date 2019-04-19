متحف سلڤاتوري فيراغامو يستضيف معرض التفكير المستدام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 أبريل 2019 06:00 مساءً - انطلقت فعاليّات معرض "التفكير المستدام" Sustainable Thinking في 12 أبريل 2019 في متحف سلڤاتوري فيراغامو، حيث يتناول مبدأ الاستدامة الذي لطالما اتّبعته الدار، بدءًا من مؤسِّس العلامة سلڤاتوري فيراغامو الذي كان رائداً في استخدام المواد الطبيعية والمبتكرة والمعادة التدوير، وصولاً إلى الاختبارات التي تقوم بها الشركة مؤخراً من ناحية المواد والتقنيات التي تراعي البيئة.



صمّمت المعرض Stefania Ricci مُديرة متحف سلڤاتوري فيراغامو ومؤسّسة فيراغامو، بالتعاون مع Giusy Bettoni وArabella S. Natalini وSara Sozzani Maino وMarina Spadafora، بحيث يُلقى الضوء على الناحية الفنية/الثقافية من مسألة الاستدامة.



يخاطب المعرض الجمهور العام، فيأخذ على عاتقه مسؤولية وشرف أن يدعو الناس إلى تأمّل مسألة حماية البيئة التي لا تنفكّ تزداد أهمية مع مرور الأيام، بلغة الأزياء والفنّ والأقمشة. يستعرض أعمال الفنّانين ومصمّمي الأزياء العالميين الذين يطرحون رؤيتهم الخاصة حول العلاقة التي تحمي البيئة والصلة الوثيقة التي تربطها بالتقنيات وباستخدام المواد العضوية وإعادة التدوير، بهدف تسليط الضوء على أهميّة الالتزام الجماعي واتّباع طريقة تفكير منفتحة أكثر.

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الأقمشة هي العنوان العريض للمعرض، وتبدأ الرحلة مع البحوث الأولية التي أجراها سلڤاتوري فيراغامو في مجال الأقمشة في العشرينيات، وتشمل منسوجات القنب والسيلوفان وجلد السمك. ثمّ تغوص في الحكايات وراء الأقمشة الفاخرة التي يتمّ إعادة تدويرها بعد انتهاء دورة حياتها الأولى وتحويلها إلى أجود التصاميم، لتُصبح مثالاً ملموساً على الاقتصاد الدائري. تُبرِز المنشآت التركيبية المصمّمة وفقاً لتقنيات حرفية قديمة فنّ إعادة التدوير وتقاليد الحرف اليدوية التي تُشكّل أساس التفكير المستدام. بفضل الاختبارات، تفتح التقنيات الذكية الباب أمام التغيير، فتؤدّي إلى إعادة اكتشاف الألياف الطبيعية للعودة إلى أحضان الطبيعة بحزم ومن دون النظر إلى الوراء.



يتخلّل المعرض أيضاً بعض الأحذية الأصلية التي صمّمها سلڤاتوري فيراغامو من العشرينيات إلى الخمسينيات من القرن الماضي، والتي تحتفظ بها الدار في أرشيفها التاريخي. بهذه المناسبة، أعاد قسم Ferragamo's Creations طرح خمسة أحذية أيقونية من أرشيف العلامة تخليداً لمؤسّس الدار، الذي كان رائداً فعلاً باستخدام المواد المبتكرة والطبيعية والمعادة التدوير.



والملفت أنّ معرض Sustainable Thinking لم يقتصر على متحف سلڤاتوري فيراغامو، بل أعدّ Sergio Risaliti قسمَين يستقبلان الجماهير حتّى شهر يوليو في اثنين من أهمّ المتاحف في فلورنسا، وهما Palazzo Vecchio، الذي يُعتبر رمز فلورنسا ومقراً للحكومة، ومتحف Museo Novecento.