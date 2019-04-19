اختاري بدلة جلد الثعبان بأسلوب نيكول سابا وجويل مردينيان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 أبريل 2019 06:00 مساءً - رغم الرواج الضخم خلال الشتاء للـ أزياء المزينة بنقوش الحيوانات، وبخاصة جلد الثعبان، يبدو أنّ هذه الصيحة ستنتقل إلى الربيع والصيف أيضًا.

اقتصرت أزياء جلد الثعبان خلال الشتاء على اعتماد قطعة واحدة، مثل جاكيت، أو بنطلون أو فستان، أما أحذية الكاحل فكانت الأكثر رواجًا. لكن هذا الموسم نشهد صيحة جلد الثعبان بشكل أكثر جرأة، من خلال اعتماد قطع مزينة بالنقوش من الرأس إلى القدم.



ظهرت نقشة الثعبان على ممشى العروض هذا العام بتوقيع كبريات دور الأزياء، قدمت فيرساتشي versace أسلوب الاطلالة الكاملة من نقشة الثعبان، مع قبعة من النقشة ذاتها، كذلك ذهبت دار توم فورد Tom ford إلى صيحة البدلة الرسمية، والتي عززتها بلمسة عصرية ظهرت من خلال غطاء الرأس. شوهدت مجموعة من السترات المزينة بنقشة جلد الثعبان بألوان صارخة، مثل الأحمر والأخضر النيون.



بدلة الثعبان بين نيكول سابا وجويل مردينيان

من النجمات اللواتي اخترن هذه الصيحة بأسلوب ربيعي جريء، هي الفنانة اللبنانية نيكول سابا، التي اختارت بدلة رسمية مزدانة بنقوش جلد الثعبان، جاءت البدلة مكونة من سترة محبوكة وباقات سوداء، كما امتدت السترة إلى نهاية الأرداف، أما البنطلون فجاء بتصميم الفلير ذي الأرجل الفضفاضة الذي منحها قامة طويلة، بخاصة مع نقشة جلد الثعبان الطولية.



اختارت خبيرة التجميل والمذيعة اللبنانية جويل مردينيان، البدلة نفسها، واعتمدتها بالأسلوب نفسه، حيث نسقت معها توب أسود وحذاءً بكعب زادها طولًا. بدت النجمتان متألقتين في صيحة جلد الثعبان من الرأس إلى القدم، لاسيما وأنهما تتمتعان بقوام ممشوق.

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أفكار لتنسيق جلد الثعبان لاطلالات الربيع والصيف

الاختيارات المتاحة من نقشة جلد الثعبان متنوعة هذا العام، أبسطها هو اختيار بنطلون بأرجل فضفاضة على طريقة كيم كارداشيان، التي فضلت هذه الصيحة من الرأس إلى القدم أيضًا.

كذلك يمكنكِ اعتماد فستان بتصميم مستوحًى من القميص، مثل اختيار المدونة العراقية شهد الجميلي التي ذهبت إلى فستان أرجواني مزين بنقشة الثعبان، ونسقت معه حزامًا لتضم الخصر وتضع لمسة الأنوثة.



كذلك، لا مانع من تنسيق سترة بنقشة جلد الثعبان مع بنطلون أسود، إذا كنتِ لا تجرئين على صيحة البدلة مثل المشاهير.

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