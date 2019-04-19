فساتين سهرة ناعمة للمحجبات...تابعي الخيارات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 أبريل 2019 06:00 مساءً - بين الفساتين الناعمة والفساتين المطرزة، يمكن للفتاة المحجبة أن تختار ما يحلو لها، وما يناسب شكل جسمها .

تتنوع موديلات فساتين السهرة للمحجبات ما بين الموديلات الناعمة والرقيقة للغاية والتي تحمل ألوان الباستيل الناعمة من اللون الوردي، البنفسجي الفاتح، اللون الأزرق، كذلك فغالبا ما تاتي هذه الموديلات بـ تطريزات ناعمة أو قد تخلو تماما من التفاصيل.



موديلات فساتين السهرة للمحجبات كلما كانت ناعمة، كلما زاد جمالها ونعومتها التي لا مثيل لها، لذا لا تتردي في مشاهدة الصور لتلهمك بأفكار مختلفة لكي تتألقي بها في دعوات الربيع والصيف.

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إن كنت من محبي الفساتين المنفوشة أو المتكلفة، فالفساتين الميتالك سواء كانت باللون الفضي أو الذهبي من أبرز الصيحات، فبإمكانك اختيار الموديل الذي يتناسب ذوقك لتتمتعي بجاذبية دائما.



والآن سأتركك لمشاهدة الصور لموديلات فساتين السهرة للـ محجبات ، لتكون لك مصدر إلهام في كل وقت.

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