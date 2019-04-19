وصفات طبيعية للتخلّص من مشكلة النمش

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 أبريل 2019 06:00 مساءً - يظهر النمش على سطح البشرة بسبب عوامل كثيرة منها التغيرات الهرمونية والتعرّض لأشعة الشمس من دون كريمات حماية، وتناول بعض الأدوية التي تتسبب بظهور بقع سوداء على البشرة، وبعض المشاكل في الغدة الدرقية.. وغيرها. وتؤثر هذه المشكلة على نضارة البشرة وعلى مكياج السيدة حيث أنه يصعب إخفاء هذه القطع بشكل نهائي.

إليك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك اعتمادها في المنزل والتي ستساعدك في التخلّص من مشكلة النمش.



1- زيت اللوز



فوائد زيت اللوز على البشرة لا تُحصى ولا تُعدّ. وتعمل هذه الخلطة على التخلّص من ظهور البقع السوداء على سطحها بشكل ملحوظ. ضعي فنجاناً من زيت اللوز الحلو وفنجاناً من زيت اللوز المرّ وامزجيهما معاً. ضعي خليط الزيتين على وجهكِ قبل النوم واتركي بشرتك تتفاعل معه طوال الليل. وفي الصباح أزيلي رواسب الزيوت بواسطة قطنة مبلّلة بالتونر.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.



2- الشوفان



يُستخدم الشوفان كمقشّر طبيعي للبشرة، يزيل الخلايا الميّتة وينظّفها من الرواسب المتراكمة على سطحها. ضعي ملعقتي طعام من الشوفان في وعاء نظيف وأضيفي إليهما ملعقتين كبيرتين من الحليب وملعقة من العسل الطبيعي. امزجي المكوّنات جيداً وضعي المزيج على وجهك كقناع لمدة 20 دقيقة قبل أن تغسلي وجهكِ بالماء الفاتر للتخلّص من بقايا المزيج.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة في الأسبوع.

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3- الكركم



يحتوي الكركم على خصائص مضادة للأكسدة تعمل على تفتيح البشرة وتقليل إفراز مادة الميلانين المسؤولة عن تلوينها. ضعي 5 ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم في وعاء نظيف وأضيفي إليها 10 ملاعق كبيرة من الحليب السائل، وملعقة من الحمص المطحون. امزجي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على عجينة تستخدمينها كقناع على وجهك لمدة ربع ساعة قبل أن تغسليه بالماء الفاتر.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة في الأسبوع.

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