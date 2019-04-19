بعد زواج 6 سنوات.. مدرب خيول بريطاني ينتحر بعد اكتشاف خيانة زوجته

لم يتحمل مدرب الخيول البريطاني ريتشارد وولاكوت، خيانة زوجته له، حيث أدرك ارتباطها بعلاقة عاطفية مع فارس، يعمل معه في المكان ذاته، ليقرر إنهاء حياته بالمشنقة.
مدرب الخيول ذو الـ40 عامًا، اكتشف خيانة زوجته حينما قرأ رسائلها الغرامية المتبادلة مع الفارس على هاتفها المحمول، واجهها بالأمر، لتخبره بأن كل ذلك كان في الماضي، فهي لم تعد لخيانته مرة أخرى، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.
ريتشاد تعرف على زوجته ونشأت بينهما قصة حب انتهت بالزواج في العام 2013، ولم يتوقع خيانتها له، فحاول مسامحتها والتجاوز عن ما فعلته في الماضي، لكنه اكتشف بعد ذلك وجود المزيد من الرسائل بينهما، فكان آخر ما فعله هو رسالته الغرامية التي تركها لزوجته "كايلي" (لم توضح الصحيفة محتواها)، ثم نصب لنفسه المشنقة، وانتحر.
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