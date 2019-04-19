كيف تكتشفين خيانة الرجل.. دراسة: "اعرفيه من وشه"

حيَل تقليدية تتبعها الأنثى، عندما تساورها الشكوك تجاه شريك حياتها، وتحاول مرارا تصفح هاتف زوجها المحمول، ومعرفة كلمات مرور تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، وتظل تفكر فيما إذا كان يخونها مع أخرى أم لا، حتى خرجت دراسة جديدة أوضحت طريقة مختلفة تمكنهن من معرفة ما إذا كان الرجال يخونهن أم لا.

الدراسة التي أقيمت على 293 رجلا و472 سيدة ونشرت نتائجها في مجلة Royal Society Open Science العلمية، أشارت إلى أن السيدات لديهن القدرة على تحديد الرجل الخائن من "ملامحه" فقط، عن طريق سؤالهن بعرض بعض الرجال عليهن، وما إن كانوا خائنين أم لا، حيث تطابقت إجاباتهم مع اعتراف نفس الرجال بالخيانة.

وبمقياس من 1 إلى 10، قيم الرجال والنساء الوجوه التي عرضت عليهم من كلا الجنسين، احتمالية الخيانة.

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وفي حين فشل كلا الطرفين في معرفة خيانة الأنثى، اتفقوا على ملامح الرجال الخائنين، حيث تطابقت مع إجاباتهم.

وتشمل الملامح التي يميل أصحابها للخيانة، كل من "شفاة رفيعة، فك قوي، جبين بارز"، وهي ما اسمته الدراسة "الملامح الذكورية".

واندهش الباحثونـ وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، من أن المشاركين رأوا "الخيانة، وإغواء شريكات الحياة" في وجوه الرجال فقط.

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