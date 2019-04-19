إليكِ نصائح خبراء العناية بالبشرة لإطلالة رائعة يوم زفافِك

يعد يوم الزفاف هو أكثر أيام سعادة للكثيرون ، وعلى الرغم من الترتيبات التى تسبقه مثل ترتيبات الجلوس و تجهيز الطعام والتى قد تبدو وكأنَّها الأكثر أهمية، إلَّا أنَّ الظهور مع إطلالة جميلة في الحفل يجب أن تكون على رأس القائمة أيضًا.

ويتطلب وضع المكياج مستوى معينًا من التنظيم ، وكلما بدأ التفكير في الأمر مبكرًا ، كلما كان الضغط أقل في هذا اليوم ، وسواء كان وضع المكياج من خلال أحد المحترفين أو أن كنت تضعه لنفسك فهناك الكثير مما يجب مراعاته، وللتأكد من تجنب أكبر عدد ممكن من الأخطاء، إليك بعض نصائح الخبراء الأكثر دراية في هذه الصناعة عن مكياج اليوم الكبير .

تناولي الماء للحفاظ على ترطيب البشرة

ينصح خبراء التجميل والمكياج باميلا وأندريا بزيادة استهلاك للمياه. وتقول الخبيرتان"اشرب ثلاثة لترات من الماء يوميًا لمدة أسبوعين على الأقل قبل زفافك وستلاحظ حدوث تحسن كبير في البشرة . ستتوهج البشرة من الداخل وستري اختلافًا كبيرًا في ظهور الخطوط الدقيقة والمسام

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أبدأ في وقت مبكر بالعناية بالبشرة

قبل التفكير في الماكياج حاول الحصول على روتين يومي للعناية بالبشرة.

وتوصي راشيل كول فنانة المكياج لدى نارس بالاستثمار في تونر يعمل على إزالة طبقات الجلد الميتة ويقلل من المسام " ، يليه مرطب فاخر.

وقالت كول معظم النساء في المملكة المتحدة مصابات بالجفاف أو بشرة جافة ، لذا فإنَّ المرطب الجيد هو المفتاح". وأضافت كول قائلة "أنا أحب كريم "نارس سكين "وأوصي أيضًا بزيت وكريم ليلي أثقل إذا في حالة البشرة الجافة".

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قبل المكياج ضع القليل من "البرايمر "

قد يبدو البرايمر خطوة أخرى غير ضرورية لإضافتها إلى روتين المكياج الخاص بك ، ولكن يجلب السحر عندما يتعلق الأمر بإجراء مظهرك النهائي.

وقالت آمي كونواي كبير خبراء العناية بالبشرة في بوبى براون"لا يضمن البرايمر أن يدوم مكياجك لفترة أطول طوال اليوم ، بل يضمن أنَّها تبدو مشرقة إلى أطول وقت ممكن ".

وفي هذه الأيام ، هناك الكثير من الخيارات للاختيار من بينها اعتمادًا على ما تبحث عنه ، من تلك التي تغلق المسام إلى تلك التي تعطي بشرتك توهجًا للبشرة.

لا تنسى واقى الشمس

قالت المصورة كلوي لي "إن غياب الشمس لا يعنى عدم وضع واقيات للشمس على البشرة وهذا لأنَّ الاضاءة التى تصدرها فلاشات الكاميرات مثلها مثل شعة الشمس الضارة ولهذ لابد من وضع واقى الشمس المناسب لنوع البشرة قبل وضع المكياج".

ادمج كريم الاساس جيدًا

قالت راشيل كلوي من نارس "معظم العرائس يرغبن في الحصول على كريم أساس لتغطية كاملة ، لذا اختار الكريم اللامع ان كانت لك بشرة جافة أو مختلطة "، أما بالنسبة لذوي البشرة الدهنية يمكنهم استعمال كريمات الأساس الخالية تمامًا من الزيوت وعندما يتعلق الأمر بالصور الفوتوغرافية ، تقول كلوي إندمج كريم الاساس امر حيوي للغاية.

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