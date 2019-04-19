إليكِ أهم صيحة مناكير الفرنش المُلون لصيف 2019

القاهرة - لايف ستايل
تأتي صيحة مناكير الفرنش المُلون لتجعل أظافرك ملفتة للنظر وساحرة، خصوصًا عندما تختارينها كاحدث موضة لسهرات صيف 2019 بطريقة متناغمة مع ألوان الملابس. فمن خلال الرسمات المربعة ، أو الدائرية، انتقي الفرانش الملوّن الذي يعجبك.
انتقي مناكير الفرنش الملون أحدث موضة لسهرات صيف 2019 لجعل إطلالتك مميزة.
مناكير الفرنش الملون والأخضر
انتقي مناكير الفرنش الملون بتدرجات خضراء فاتحة وبراقة مع تمرير الخطوط العريضة والمربعة على أسفل الظفر بكثير من التميّز، مع الحفاظ على اللون النود على كامل الظفر من وحي دار Area.
ويمكنك أيضًا تطبيق لسهرات صيف 2019، مناكير الفرنش الملون، والميتاليك بلوني البرونزي والذهبي من Vivienne Westwood.
واحرصي على استبدال الخطوط المستقيمة بالدائرية للحصول على مناكير الفرنش الملون مع لوني الأسود والذهبي بطرق عصرية من دار Sadie Williams.
كما يمكنك تمرير مناكير الفرنش الملون بتدرجات نيلية مع طلاء الأظافر الأبيض على طريقة دار Fashion East، كونها أحدث موضة لسهرات صيف 2019، خصوصًا إذا كانت بشرتك سمراء، ولا تتردّدي باختيار مناكير الفرنش الملون مع الأظافر الطويلة والدائرية عند تطبّقيه بأسلوب عارضة Thom Browne مع لوني الأبيض والأزرق السماوي لتخلقي أسلوب مناكير ملوّن وحيوي على الأظافر.
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