أبرز الأحداث الفلكية للأبراج هذا الأسبوع

نشهد هذا الأسبوع تغييرات كثيرة في مواقع الكواكب بداية انتقال الشمس من الحمل الناري إلى الثور الترابي فينعم الفلك على مواليد الأبراج الترابية بجرعات كبيرة من الحماية والإستقرار والإزدهار، فتكون سنة القرارات والخطوات النهائية للوصول إلى الرضا الشخصي سنة واعدة جدًا تحمل النجاح والشهرة والفرص الكبيرة.

وتفتح لك الشمس الأبواب أمامك ويزيل العقبات من طريقك، على الأصعدة مهنيًا عاطفيًا دراسيًا صحيًا وغيرها الكثير من الأحداث الإيجابية الأمر الذي يُسهّل عليك كسب التقدير والوصول إلى مراتب أعلى، وكذلك تسهل لك الحصول على علامات أكاديمية ودراسية ونتائج أفضل دراسيًا ومن المحتمل أن تقوم بتغيير مركزك داخل الشركة نفسها أو التوقيع على عقد جديد مع شركة أهم أو أكثر إشراقًا. تستطيع الانتقال إلى بلد آخر أو تضاعف فرص الحصول على المكافآت وشهادات التقدير.

ويسيطر على الاجواء الفلكية جدثان بارزان بحيث يسجل الفلك يومي الاثنين والثلاثاء مربعًا فلكيًا بين القمر من الجدي والشمس من الميزان كما تسجل الفترة بين الاربعاء والجمعة مثلثا فلكيا بين القمر من الدلو والشمس من الميزان.

ولكن سوف تسيطر على بداية الاسبوع أجواء نارية ترابية وهوائية يعني تقريبًا كل الابراج عندها يومين من الحظ السبت والاحد القمر في القوس الناري الاثنين والثلاثاء القمر في الجدي الترابي يشكل مربعًا مع الشمس في الميزان ويعني بعض التراجع والنزاعات والفوضى بانتظار كل من مواليد الحمل والسرطان ينتقل بعدها القمر الى برج الدلوالهوائي ليشكل مثلثًا فلكيًا هوائيًا مع الشمس من برج الميزان فتستعيد مواليد الأبراج الهوائية حماستها وتنشغل بادخال تعديلات أو تغييرات على روتينها اليومي أو على مظهرها الخارجي.

Advertisements

أما تنقلات الكواكب تكون على الشكل التالي الشمس في الميزان ينتقل عطارد إلى العقرب يسهل حركة التواصل والمواصلاتن والقضايا القانونية العالقة لكل من مواليد السرطان العقرب والحوت الزهرة في حالة تراجع في برج العقرب ما يعني بعض العرقلة المهنية والمالية لمواليد الثور الاسد والعقرب والمشتري في العقرب المريخ في الدلو اورانوس في الثور زحل وبلوتون في الجدي.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- امرأة"الجدي" لا تستطيع التعبير عن مشاعرها بشكل جيد

- امرأة الميزان تفضّل الاستقرار وتتميز بنظرتها المتعمقة للأمور حولها