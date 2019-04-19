غرام ميجان وهاري.. الأبراج تخبرنا الكثير عن علاقتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آية شطوري:

منذ حفل زفافهما في 18 مايو من العام الماضي، ويتحاكى العالم عن علاقتهما الغرامية، وأطلق البعض عليهما "الزواج المثالي"، هما الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل أشهر ثنائي من العائلة الملكية البريطانية.

علم الفلك والأبراج يفسر لنا سبب نجاح علاقتهما وتأثير تاريخ زواجها على حبهما، إضافة إلى صفات برج كل منهما، وفق ما ذكر موقع "horoscope" المعني بعلم التنجيم:

الأمير هاري برج العذراء:

من مواليد ١٥ سبتمبر ١٩٨٤ بلندن، وينتمي للأبراج الترابية مثل أمه الأميرة "ديانا" التي ولدت عندما كان القمر مكتملًا، ما أثر على المنزل بتقوية علاقته بأمه، ويحمل نفس طبعها مثل؛ طيبة القلب والكرم الأخلاق والرقي والشخصية المتطورة والنشاط.

ويشير موقع زحل في برجه إلى أنه لديه ثقل في العالم وقوته كبيرة ويهتم بأخباره الآخرون مثل أمه، عكس الأمير وليم.

الصفة العسكرية تأتي بفضل كوكب المشتري الحماسي والقيادي، ومع ذلك فهو من النوع العفوي تمامًا.

الأميرة ميجان برج الأسد:

ولدت في 4 أغسطس (نفس تاريخ ميلاد الملكة الأم) عام 1981، بكاليفورنيا، وبرجها الناري جعل العائلة الملكية مكانًا مناسبا لها لشخصيته القيادية، أما مسيرتها الناجحة التي تعكس علامات الصعود العملي من سمات شخصية الأميرة ديانا والدة هاري.

تعشق ميجان الأوقات العائلية والبقاء بالمنزل وإعداد الطعام بيدها وخياطة ملابسها بنفسها، ولا تتوجه إطلاقًا لأفعال غير مبررة، بل تظهر احترامًا لمن حولها وتتعاطف معهم.

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ما مدى توافق هاري وميجان؟

هناك توافق بين البرجين وتاريخ الميلاد لكل منهما؛ ما خلق انجذابًا منذ النظرة الأولى، والعلاقة بينهما منسجمة تطغى عليها الرغبة والتفاهم.

وتستجيب امرأة "الأسد" لرجل "العذراء" بشكل سريع، وهو يحميها من كل ما يحيط بها.

يندمجان ببعض النشاطات، مثل الرياضة والهوايات المشتركة، كقراءة القصص والروايات، ويترك لها مجالا للتدخل في شؤونه العملية والعائلية.

وماذا عن تاريخ زواجهما؟

تزوجا في 19 مايو 2018 بقلعة ""widrsoo في اليوم الثاني من حفل الزواج، عندما كان القمر يبحر عبر السرطان العاطفي.

الدبلوماسية والسحر والراحة معًا في دائرة الضوء لهذا اليوم بفضل مزيجهما من برجي Libra وLeo، وتستطيع ميجان الاستفادة القصوى من مكان برجها (الأسد) في كوكب السرطان من خلال العمل لأسباب مرتبطة بالأطفال والأمهات.

ومع وجود كواكب في برج العذراء، سيكون الزوج "هاري" متحمسًا لتولي أدوارًا مهمة في المستقبل.

منذ أن تم الزواج في موسم برج الثور، أضيف جوًا اجتماعيًا إلى اليوم والكثير من الأعمال الحماسية.