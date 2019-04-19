5 مأكولات ومشروبات احذروا تناولها مع الفسيخ في شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رشا المنيرى

ارتبط شم النسيم بطبق الفسيخ أو الرنجة، ولم تعد تمر المناسبة السنوية دون التجمع حول هذا الطبق سواء في المنزل أو الحدائق والمنتزهات مع الأهل والأحباء، غير أن هناك مجموعة من النصائح المهمة التي يجب مراعاتها عن تناول الأسماك المملحة، وكذلك عليك مراعاة تجنب تناول مجموعة من الأطعمة والأشربة مع الفسيخ أو الرنجة، يذكره الدكتور مصطفى ساري استشاري التغذية وعلاج السمنة على النحو التالي في تصريحه لـ"الخليج 365":

1- جميع منتجات الألبان (زبادي أو جبن.....)

2- المشروبات الغازية بجميع أنواعها، لأنها تتسبب في عسر الهضم وآلام المعدة.

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3- المخللات التي ترفع نسبة الأملاح بالجسم مع الفسيخ وتحفز المعدة.

4- جميع أنواع الحلويات، خاصة الدسمة والتي تحتوى على سكريات ودهون، سواء كان مع الوجبة أو حتى بعدها مباشرة .

5- العصائر غير الطبيعية المحلاة، لأنها تزيد من عسر الهضم أيضا.