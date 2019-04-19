بالصور| ناعومي كامبل بأزياء "فالنتينو" داخل مترو نيويورك: "لمعة الشهرة"

مكانة كبيرة حققتها البريطانية من أصل أفريقي ناعومي كامبل، خلال الأعوام الماضية، كانت خلالها عارضة أزياء أساسية لدى أشهر دور الأزياء العالمية بينها "فيرزاتشي" و"دولتشي آند جابانا"، ولم يخل مشوارها من المفاجآت المتواصلة بالأزياء والمواقف غير المألوفة التي مرت عليها.

وأثارت العارضة البريطانية ضجة قبل أيام، بعد ظهورها بفستان براق طويل باللون الأخضر على رصيف مترو نيويورك، ضمن حملة دار الأزياء الإيطالي "فالنتينو" لعرض مجموعتها لما قبل الخريف المقبل، لتأتي إطلالتها مماثلة لأزياء المشاهير على السجادة الحمراء بالمناسبات الفنية.

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ونشرت "كامبل" صورًا ومقاطع فيديو من جلسة التصوير التي خضعت لها داخل المترو، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالتين إحداهما بفستان قصير والآخر طويل لامع.

وأبدى الكثير من متابعي العارضة الشهيرة إعجابهم بإطلالتيها وفكرة التصوير داخل أحد المواصلات العامة، فيما أعرب بعضهم عن رغبته في مصادفتها بأحد المواصلات في الأيام العادية.

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