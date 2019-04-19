بالصور| ياسمين رئيس في "لوك جديد".. والجمهور: "القمر بيطلع بدري"

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"كل شوية بشكل جديد".. وصف ينطبق على الفنانة ياسمين رئيس التي تفاجئ متابعيها بإطلالات مختلفة خلال فترات زمنية قصيرة، آخرها صباح اليوم بعد نشرها أحدث صورة لها بـ"لوك" مختلف.
وظهرت "ياسمين" بشعر أحمر قصير، وفستان أبيض متوسط الطول، مزين بنقوش بسيطة، مع حذاء رياضي فاتح اللون خلال جلوسها أمام حمام سباحة، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وحظي "اللوك" الجديد على تفاعل متابعي "ياسمين" عبر موقع التواصل الاجتماعي، وحصدت المادة المصورة خلال 15 دقيقة على 3 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، بينها: "القمر بيطلع الصبح بدري"، و"حلو الشعر الأحمر"، فيما تساءل أحد الجمهور: "ليه كل شوية تغيري لون شعرك؟".
إطلالات مختلفة ظهرت بها الفنانة الشابة منذ بداية 2019، بداية من شعر بني فاتح اللون ثم شعر بني قصير قاتم اللون، تلاها شعر أسود طويل، ثم ظهورها بالشعر الأحمر.
يشار إلى ياسمين رئيس شاركت في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الأربعين، كعضو لجنة تحكيم في مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة.
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