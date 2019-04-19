مايا مرسي تدعو السيدات للمشاركة بقوة في الاستفتاء: ساندن مصر

دعت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، كل امرأة مصرية على أرض الوطن وخارجه، بالمشاركة بقوة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكدت "مرسى"، في بيان صادر اليوم، أن مشاركة السيدة المصرية في الاستحقاقات الدستورية السابقة كانت محط تقدير واحترام العالم أجمع، وشهد لها القاصي والداني بمدى دعمها ومساندتها لوطنها.

وطالبت رئيس المجلس القومي للمرأة، جميع السيدات المصريات أن يكتبنّ صفحة جديدة في تاريخ نضال المرأة المصرية المشرف لخدمة الوطن، وأن تساند مصر من جديد في هذه الفتره المهمة في تاريخها الحديث.

ولفتت إلى أن التعديلات الدستورية تتضمن قرارًا تاريخيًا يصب في صالح المرأة المصرية، وسوف ينعكس بالإيجاب على وضع المرأة المصرية في جميع المجالات، مبينة أنه جرى تعديل المادة 102 في الدستور بشأن تخصيص 25% من مقاعد المجلس للمرأة بدءا من الفصل التشريعي المقبل، مؤكدة "يجب أن تصطف المرأة المصرية وتتحد لدعم حقوقها ومكتسباتها والحفاظ عليها".

انطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

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وأكدت "الوطنية للانتخابات"، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.

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