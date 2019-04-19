كيت هولمز تتسوق في نيويورك بمعطف كريمي ضد الماء

بدت النجمة الأميركية كيت هولمز، 40 عامًا، متألقة وأنيقة وهي تتجول في شوارع نيويورك وتحمل في يدها حقيبة، صباح يوم الخميس، إذ كانت ترتدي معطفا مضادًا للماء طويل باللون الكريمي الفاتح كبير الحجم بربطة من على الخصر، وقميصًا مخططًا بالعرض باللونين الأبيض والأسود، وبنطالًا بأرضية باللون البني وبه خطوط ملونة.

ويبدو أن هولميز كانت تتسوق من متاجر التجزئة قبل الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها سوري، الـ13، وقد ارتدت حذاءا جلد "بالرينا" باللون الأسود به فصوص فضية من "كلوي لوران|.

وتركت هولميز شعرها البني القصير منسدلا بتمويجات واسعة طبيعية، وارتدت نظارة شمس باللون الأسود، كما التقطت عدسات الكاميرات صورا لسوري وهي تحتفل بعيد الفصح وتستعد للاحتفال بعيد ميلادها، وهي معروفة بأناقتها وارتباطها بالموضة.

والد سوري هو النجم توم كروز، ولكنها في الغالب ما توجد برفقة والدتها، وقد كانت هولميز على علاقة بكروز في عام 2005 وتزوجا في عام 2006، ولكنهما انفصلا في عام 2012، ومن ثم دخلت كيت في علاقة مع النجم جيمي فوكس، الحاصل على جائزة "أكاديمي أوورد"، والذي صرح لموقع "إسنز" أنه سيعود إلى عالم الكوميديا ببرنامج ستاند أب كوميدي يسمى "كيل ذا كومديان".

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