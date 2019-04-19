انت الان تتابع تفاصيل خبر نسر إسباني مزود بـ"GPS" يحط رحاله في اليمن.. ما قصته؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 19 أبريل 2019 12:50 مساءً - سلمت السلطات اليمنية، نسراً أبيض كبيراً، إلى بلغاريا، بعد أياماً من العثور عليه في مدينة تعز (جنوب البلاد).

وذكر موقع "لينتا رو" الروسي أن نسراً أبيض الرأس يسمى بـ "نيلسون" وصل إلى بلغاريا قادماً من إسبانيا، بفضل جهود مؤسسة الحيوانات البرية التي أرسلته إلى هذا البلد الذي لا توجد فيه نسور، ليتزود هناك بجهاز ملاحة "جي بي إس" وحلقة تركب برجله، قبل أن يُطلق مع طيور أخرى.

وبحسب الموقع انفصل النسر عن سربه وضل الطريق، ثم طار إلى تركيا وعبر الجزء الأكبر من الجزيرة العربية ليهبط في جنوب اليمن.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365"، إن مواطن يمني عثر على نسر أبيض في منطقة "المنعم في جبل حبشي"، بمحافظة تعز، يحمل جهازاً في قدمه للتعقب "جي بي إس"، في إحدى قدميه.

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وأضافت، أن معلومات كانت موجودة على الجهاز، تحمل إسم ورقم وبريد إلكتروني، دفعت من عثر عليه إلى التواصل بقيادة محور تعز العسكري، وتسليمه لها، قبل أن تتواصل الأخيرة بالجهة التي يتبعها النسر.

من جانبه قال رئيس مؤسسة الحيوانات البرية في بلغاريا، أميليان ستوينوف، الذي تعرف على "نيلسون" بعد أن اتصل به اليمنيون هاتفياً، من خلال رقم الهاتف على الحلقة، قال إنه شخصياً ركب الحلقة على رجل النسر.

وأشارت المصادر أن قيادة المحور تواصلت بمسؤول في البعثة البلغارية لدى اليمن، التي بدورها أوفدت من يمثلها لاستلام النسر، يوم الأربعاء الماضي، ومغادرة النسر مدينة تعز متوجهاً نحو المنطقة التي قدم منها.

يشار أن النسر أبيض الرأس (الغريف) هو طائر كبير من الجوارح، يقطن بعض المناطق في جنوب أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا، ويبلغ طول جسمه 110 سنتيمترات ويتراوح باع جناحيه بين 234 و269 سنتيمتراً.