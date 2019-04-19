بالصور| "وقع في الفخ".. أحمد فهمي يغازل "ويزو" وزوجها: "براحتك" ومتابعوهم: "هنا فين"

"خاف من هَنَا".. كان أحد التعليقات على مغازلة الفنان أحمد فهمي خطيب الفنانة هنا الزاهد، بعد مغازلته نجمة "مسرح مصر"، الفنانة الشابة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو" عبر حسابها على "إنستجرام".

التعليق السابق، وغيره من متابعي "ويزو"، أشاروا من خلاله إلى أن الفنان أحمد فهمي "وقع في الفخ" حيث معروف بمشاجراته المستمرة مع متابعي خطيبته الممثلة هنا الزاهد، بسبب "معاكستهم" لها، وتغزلهم الصريح في جمالها.

البداية هنا، كانت بموقف كوميدي من خلال حساب "ويزو" على "إنستجرام"، وجمع بين زوجها شريف حسني، والفنان أحمد فهمي.

"خايف أعاكس شريف يضربنا".. تعليق ساخر دوَّنه "فهمي" على أحدث صورة نشرتها "ويزو" لنفسها بدون "مكياج"، ليرد زوجها مازحًا: "لأ عاكس براحتك، أنا نايم من الساعة 9:37".

واكتفت "ويزو" بالتعليق بعدد كبير من الـ"إيموشنز" الضاحكة.

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وتفاعل متابعو الفنانة الشابة، مع تعليق "فهمي"، بعشرات التعليقات، التي يحذرونه فيها "بسخرية" من رد فعل خطيبته، الفنانة هنا الزاهد، عقب قراءتها تعليقه، إذ علقوا: "حد يمنشن لهنا الزاهد"، و"ماتخفش من شريف، خاف من اللي هتعمله هنا".

أما الصورة نفسها، فحصدت خلال الساعات الماضية ما يزيد عن 25 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى عشرات التعليقات، مشيدين بـ"طلتها" البسيطة وخفة دمها.

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