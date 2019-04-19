عبادات يفضل للمرأة ممارستها يوم الجمعة

يوم الجمعة من الأيام المباركة التي تكثر خلالها السنن والأدعية المستحب ترديدها، ويمكن للمرأة من خلال مكوثها في المنزل طيلة اليوم، أن تمارس بعض العبادات الدينية، ويفضل ألا تغفل عنها.

وأوضح الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، بعض العبادات التي من المستحب فعلها يوم الجمعة، وتتضمنت ما يلي:

- ارتداء أفضل الثياب وتعطرها.

Advertisements

- كثرة الصلاة على النبي.

- قراءة سورة الكهف، فهذه من الطقوس المباركة، عملًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجُمعتين).

- التماس ساعة الإجابة، ووردت عدة أحاديث توضح أن يوم الجمعة توجد فيه ساعة لا يرد فيها الدعاء، لكن يظل تحديد وقت إجابة الدعاء مسألة خلافية.

​