بالصور| إليسا تثير الجدل بـ"حضن" لمدير في شركة روتانا بالسعودية

"أكثر قربا" هو الوصف الذي يمكن إطلاقه على آخر صورة جمعت بين الفنانة اللبنانية إليسا، وطوني سمعان، المدير التنفيذي للشؤون الفنية في شركة "روتانا"، حيث كانت أقل مسافة جمعت بينهما في صورة التقطت لهما منذ نحو 7 سنوات، عندما أعلنت ظهورها بدون مكياج وكانت تميل على كَتِفْ "سمعان".

الصورة الفوتوجرافية الأحدث، ونشرتها إليسا، عبر حسابها على "إنستجرام"، خلال رحلتها بالمملكة العربية السعودية، تسببت في إثارة الجدل والتكهنات من متابعي حسابها بشأن وجود قصة حب بينهما، وهو ما ظهر ببعض تعليقاهم.

وظهرت الفنانة اللبنانية بأزياء شتوية فاتحة اللون، ونظارة طبية، مع تسريحة شعر "انسيابية"، محتضنة صديقها طوني سمعان، في إحدى الفنادق الكبرى بمدينة جدة.

وعلقت إليسا على صورتها مع "سمعان" باللغة الإنجليزية، قائلة: "استمتع في رحلتي بجدة، هى مدينة جميلة، تلقيت فيها ردود أفعال إيجابية".

بـ"روب أبيض وحضن".. إليسا تروج للكليب الجديد

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لاقت المادة المصورة تفاعلا كبيرا بين متابعي الفنانة اللبنانية، حيث حصدت على ما يزيد عن 43 ألف تسجيل إعجاب خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى مئات التعليقات بين الترحيب بزيارتها للمملكة، والمنتقدة لاحتضانها صديقها.

ومن أبرز التعليقات: "نورتي جدة يا ملكة الإحساس"، و"إيش حكايات مع طوني، كل شوي بتظهري معه"، و"اعتقد أنكم تحبون بعض، ولايقين على بعض على فكرة".

بالفيديو إليسا تتفاعل مع الجمهور بـ"رقصة شرقي" في دبي

وأعلنت المطربه إليسا، عبر "تويتر"، أنها قررت تأجيل طرح كليب "كرهني"، حيث غرَّدت: "لدي خبرين.. أولا: تم تأجيل كليب كرهني، والسبب أن إنجي الجمال تصر دائما على تقديم الأفضل.. والخبر الرائع سأحيي حفلات في تونس والمغرب هذا الصيف".

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