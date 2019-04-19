"الأهلي بينزل تالت".. حسناء الزمالك تسخر من هزيمة المارد الأحمر الثانية أمام بيراميدز

تمنت (في تصريحات لـ"الوطن") هزيمة الأهلي، أمام غريمه، بيراميدز، في المباراة التي أقيمت أمس، وانتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، وكذلك بالضرورة تراجع مركزه بين فِرَق الدوري، بعد أقل من 8 أيام على احتلاله صدارة ترتيب جدول المسابقة (منذ فوزه على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، يوم 10 أبريل).

"حسناء الزمالك": "لازم أصلي ركعتين للنادي قبل الماتش.. وهشجع بيراميدز"

وشاركت دنيا الحلو، زوجة اللاعب محمد عنتر، الشهيرة بـ"حسناء الزمالك"، في السخرية المتداولة على "السوشيال ميديا" من خسارة الأهلي الصدارة، عقب هزيمته أمام بيراميدز، تلاها عودة ناديها المفضل إلى المركز الأول ضمن منافسات الدوري المصري.

ونشرت "حسناء الزمالك"، "كوميكس" ساخر من هزيمة "المارد الأحمر"، يتضمن مشهد "كوميدي" من مسلسل "أبو العروسة"، مدون عليه: "بيقولك الأهلي لما بيركب ما بينزلش تاني.. بينزل تالت"، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ولاقى المنشور تفاعلا كبيرا بين متابعيها ونشطاء موقع التواصل الاجتماعي، والذي حصد على ما يزيد عن 24 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى 16 ألف مشاركة، وأكثر من ألف تعليق، أبرزها: "والله بيراميدز النهاردة ملعبوش بنص مستواهم، وإلا كانوا كسبوا 5 مرتاح"، و"أقسم بالله الأهلاويه صعبانين عليا"، و"يلا على مركزك التالت".

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فاز "بيراميدز" على "المارد الأحمر" بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من مسابقة الدوري العام، كما اقتنص فريق نادي الزمالك النثلط الثلاث من نظيره الإسماعيلي، بهدفين مقابل لا شيء، أحرزهما يوسف أوباما وعمر السعيد، في المواجهة التي سبقت لقاء الأهلي بـ 3 ساعات.

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