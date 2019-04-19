سيدات مصر يشاركن في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج

شهدت الساعات الأولى من عملية الاستفتاء على بعض مواد الدستور، إقبالاً كثيفًا من قبل المرأة المصرية بالخارج، ومشاركة ملموسة في حث وحشد المصريين للنزول والمشاركة.

وحرصت المرأة المصرية في مختلف دول للعالم على تقدم الصفوف، خلال عملية الاستفتاء في اللجان المختلفة، والتي شهدت تنظيمًا كبيرًا ساهم في خروج المشهد الافتتاحي للاستفتاء بمظهر حضاري يعبر عن مصر والمصريين، حيث تحرص المرأة المصرية بالخارج على المشاركة في كل المحافل الوطنية في صور مبهجة، حيث تشارك سيدات مصر بالخارج في العديد من الدول حول العالم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، دور المرأة المصرية الهام والفاعل في االخارج، وقدرتها على قيادة الحشد المصري، وإيمانها بدورهن وحقهن الدستوري، فضلا عن رغبتهن في المساهمة في رسم مستقبل أفضل.

وخصص الوزارة أرقام 01289850655 – 01017071810 –01159476593، والبريد الإلكتروني التالي: [email protected]، للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة، كما جرى تجهيز غرفة العمليات بكل أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيًا مع الغرفة، التي يجرى تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.

وفي سياق متصل، جهزت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، غرفة عمليات لمتابعة عملية الاستفتاء، وجرى تجهيزها بكل أجهزة الاتصال وربطها بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيا مع الغرفة، والتي يجرى تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.

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وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت "الوطنية للانتخابات"، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.

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