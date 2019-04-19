"الخلطة السرية".. خبراء التجميل يكشفون السبب وراء استخدام منتجيّ ماسكارا معًا

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

لرموشٍ لا تتدلَّى أو تذبل

يقسم خبراءُ التجميل، بمن فيهم مالي رونكال، على أن وضع طبقة من الماسكارا الاعتيادية فوق طبقة من الماسكارا الصامدة للماء هي الطريقة المثلى للتعامل مع الرموش العنيدة لتأخذ شكلاً منحنياً. ولا تنسي منح رموشكِ الشكل المنحني الأمثل على النحو التالي: تحريك أداة العقص على طول الرموش للأعلى وللأسفل يمنحكِ إطلالة منحنية طبيعية أكثر مقارنةً بمجرد ضغطها على قاعدة الرموش، حسب ما جاء في مجلة"فوغ".

لعيون ذات مظهر طبيعي للغاية

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إلى جانب الماسكارا السوداء الاعتيادية على الرموش العلوية، غالباً ما يستعمل خبراء التجميل أيضاً ماسكارا بنية على الرموش السفلية “لجعل العيون تبدو بطبيعتها محددة”، كما توضح خبيرة التجميل باتي دوبروف، التي تعمل مع نجمات من مثيلات مارغو روبي وبريانكا شوبرا. وإن كانت رموشكِ السفلية تبدو طويلة للغاية لدى وضع الماسكارا عليها، فجرِّبي ضغط التركيبة البنية على جذور رموشك باستعمال عصا فرشاة الماسكارا.

لعينين لا تستطيعين التوقف عن التحديق بهما

حتى قبل أن تتحول الرموش الفاقعة إلى صيحة رائجة، كان خبراء التجميل يستعملون ماسكارا ملونة لتعزيز العينين وفق خططهم المدروسة بعناية. وتضع دوبروف طبقة من الماسكارا السوداء ثم تضغط لوناً عنابياً -ونحن نعشق مستحضر مارك جيكوبس أو!ميغا لاش ڤولومايزينغ ماسكارا بدرجة اللون Garnet- على أطراف الرموش أو قاعدتها. إنها غير ملحوظة لكنها مع ذلك تسلط الضوء على العينين، كما تقول.