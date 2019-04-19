تجنب هذه الأخطاء التي تفسد الحمية الغذائية وفقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

في الوقت الذي يحاول فيه الكثير من الأشخاص تجربة مختلف الطرق من أجل التخلص من الوزن الزائد، يُصاحب مرحلة الحمية (الريجيم) ارتكاب عدة أخطاء قد تأتي بنتائج عكسية. فماهي أكبر هذه الأخطاء؟ وكيف يمكن التعامل معها؟

غالباً ما يتبع البعض حمية تُوصف في كثير من الأحيان بـ "القاسية"، من أجل التخلص من السمنة والتمتع بجسد رشيق وصحي. إلاّ أنّ رحلة فقدان الوزن قد تأتي بنتائج عكسية، ويتفاقم الوضع بدلاً من تحسنه.

موقع "هايل براكسيس" الألماني الذي يُعنى بشؤون الصحة، أشار في تقرير إلى أبرز الأخطاء التي يمكن ارتكابها أثناء اتباع رجيم غذائي، وكيفية التغلب عليها بطريقة بسيطة وفعالة في نفس الوقت، ومن هذه الأخطاء:

1- رجيم قصير وقاسٍ

يشير موقع "هايل براكسيس" إلى أن الرجيم الغذائي القصير والقاسي غير صحي، ويؤدي في الغالب إلى ما يطلق عليه "تأثير اليويو"، والذي يعني خسارة الوزن واكتسابه مرة آخرى، حسب ما أورد موقع مجلة "فوكس" الألمانية. ولتجاوز هذا الخطأ، يُنصح بالاعتماد على نظام غذائي يحتوي على سعرات حرارية أقل، وفق ما نشره موقع "دويتشه فيله".

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2- أكل أقل

يوضح نفس المصدر أن تناول كميات قليلة من الطعام أثناء الرجيم الغذائي من بين الأخطاء التي يجب تفاديها تفاديها، إذ يجب أكل ما بين 3 إلى 5 وجبات يوميا وذات سعرات حرارية منخفضة.

3- أهداف غير واقعية

يتسبب وضع أهداف غير واقعية من أجل فقدان الوزن في الشعور بالإحباط والاستسلام بسرعة كبيرة. وبهدف تجنب الوقوع في هذا الخطأ، يُنصح بتحديد وقت كاف لفقدان الوزن ووضع أهداف معقولة يتم الوصول إليها شيء فشيئاً على غرار: فقدان كيلوغرامين في الشهر.

4- وجبات صغيرة كثيرة

يعمد البعض أثناء الريجيم الغذائي إلى تناول عدة وجبات صغيرة، ما يجعل من عملية حرق الدهون أمراً غير ممكن. ويتطلب تجاوز هذا الأمر وضع فترات استراحة بين وجبات الطعام تتراوح مدتها بين 2 إلى 3 ساعات.