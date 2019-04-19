انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر.. 30 مصاباً في خروج قطار عن مساره والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 19 أبريل 2019 09:49 صباحاً - أصيب 30 شخصاً، اليوم الخميس، بسبب خروج قطار عن مساره في محافظة كفر الشيخ، شمالي مصر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة "الصباح" المصرية: إن "القطار خرج عن مساره بين مزلقان أبو تمادا ومستشفى الزهراء، بمدينة كفر الشيخ".

وأوضحت أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفيات كفر الشيخ العام والعبور للتأمين الصحي، دون حديث عن حالتهم الصحية.

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وقال أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف "كفر الشيخ": إن غرفة العمليات رفعت حالة الطوارئ، ودفعت بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وأضاف أن رجال الإسعاف أجروا عمليات نقل وإجلاء المصابين من موقع الحادث لإسعافهم ميدانياً ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.

وفي سياق متصل صرح مصدر طبي بمستشفى كفر الشيخ العام أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفى لاستقبال المصابين، وتقديم الرعاية الطبية.

جدير بالذكر أن مصر تشهد حوادث قطارات عديدة، خلّفت عدداً كبيراً من الضحايا، وكان أكثرها سوءاً قد وقع في 2002؛ حيث أودى بحياة أكثر من 350 شخصاً.