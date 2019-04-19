أكلة جديدة لا يعرفها الكثيرون وهى إيمانسيه اللحم، نقدم لكم طريقة عمل إيمانسيه اللحم بخطوات بسيطة، للحصول على المذاق الرائع. المكونات كيلو لحم بتلو مغسول. 2 بصلة مقطعة جوليان(جوانح). 2 ملعقة كبيرة دقيق. 4 ملاعق كبيرة ديمجلاس بودر(اكياس متوفر بالماركت). ملعقة صغيرة فلفل اسود. 1/2 ملعقة صغيرة ملح. 3 فص ثوم مفروم ناعم. 2 حبة فلفل ألوان او اخضر حسب المتوفر مقطع شرائح رفيعة. 1/4 كوب زيت. طريقة التحضير تقطع اللحمة إلى شرائح طولية رفيعة. Advertisements في قدر على النار نضع البصل حتي يأخذ اللون الذهب ثم نضيف الثوم المفروم مع التقليب. نضع اللحمة حتي تتغير لونها نضع الدقيق مع التقليب ثم نضع الديميجلاس مذاب في نصف كوب ماء. نهدء النار تماما حتي النضج. في طاسة على النار يشوح الفلفل بقليل من الزيت ويترك جانبا. بعد نضج اللحمة تغرف في طبق التقديم وتزين بشرائح الفلفل؟ ​

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