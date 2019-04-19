أضرار الفراولة على صحة الجسم

يفضل كثير من الكبار والصغار تناول ثمار الفراولة وشرب العصائر التي تدخل في مكوناتها بصورة مستمرة، فهي "فاكهة الرشاقة" كما يطلق عليها البعض، لكن يغفل العديد من الناس الأضرار الناتجة عن الإفراط في تناول الفراولة.

وذكر موقع "Live Strong"، عددًا من الأضرار المصاحبة لتناول الفراولة، وهي كالآتي:

بقايا المبيدات

تنشر مجموعة العمل البيئي، وهي منظمة بحثية غير ربحية، قائمة سنوية بالمنتجات التي تحتوي على أكثر بقايا المبيدات، تبعًا للاختبارات التي أجرتها وزارة الزراعة الأمريكية وإدارة الغذاء والدواء.

وفي عام 2014، احتلت الفراولة المرتبة الثانية من حيث احتوائها على مبيدات الآفات، وذكرت تقارير صادرة عن وكالة حماية البيئة أن المبيدات الحشرية في الغذاء يمكن أن تشكل مخاطر صحية خطيرة، وربما تسبب أزمات عند الولادة، وتلف الأعصاب والسرطان، كما أنها تضر بشكل خاص الأطفال الذين لا تزال أعضائهم وأجهزة المناعة غير مكتملة التطور.

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الحساسية

تعد الحساسية نحو الأطعمة استجابة لنظام المناعة بالجسم، ويمكن أن تهدد الحياة في حالات نادرة.

وتحتوي الفراولة على مركب الهستامين الكيميائي، الذي يمكن أن يسبب الحكة والصفير وخلايا النحل، بالإضافة إلى أعراض هضمية غير مريحة مثل القيء والإسهال.

كثرة الألياف

تساعد الألياف على تنظيم الهضم وخفض نسبة الكوليسترول في الدم، إذ تحتوي الفراولة على 3 جرامات لكل كوب واحد، لكن إذا أضفت الكثير من الألياف إلى نظامك الغذائي بسرعة كبيرة، فقد تواجه الغازات والانتفاخ والتشنجات، قد تتداخل الكثير من الألياف مع امتصاص بعض المعادن، مثل الحديد والكالسيوم.

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