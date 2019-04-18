حقيبة اليد المفضلة لدى الأميرة ديانا بنسخة جديدة في 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ليس سرًا أن هوس مجتمع الموضة بأسلوب أزياء الأميرة الراحلة ديانا سيستمر إلى الأبد، من فساتينها الأيقونية إلى كونها مصدر الإلهام للعديد من الصيحات كالشورت الرياضي الضيق وغيرها.

ويبدو أن إكسسوارات الأميرة ديانا المفضلة هي الأخرى ستظهر من جديد في ساحة الموضة، حيث طرحت علامة "تودز" نسخة محدثة من حقيبتها الشهيرة D، وهي حقيبتها المفضلة في فترة التسعينيات.

ويتميز إصدار 2019 الذي أُطلق عليه اسم حقيبة D-Styling، بتصميم عصري أنيق، وتأتي مصنوعة من الجلد الفاخر بحجمين مختلفين الصغير والمصغر، وفي لوحة ألوان متنوعة تشمل الأزرق والأسود والأبيض والبني بظلاله المختلفة إلى جانب البرتقالي ونسخة مطبعة متعددة الألوان.

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و ظهرت الأميرة ديانا حاملة الحقيبة الأيقونية في مايو 1997، حيث نسقتها مع زي رياضي من سترة مخططة، جينز أبيض، زوج من أحذية اللوفر الزرقاء الفاتحة، ومضرب تنس.

ويبلغ سعر النسخة الصغيرة من هذه الحقيبة 2145 دولارًا، في حين يبلغ سعر النسخة المصغرة 1995 دولارًا.