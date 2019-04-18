غير "إيفرست".. تعرف على أعلى 5 قمم جبالية في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن: يُعد تسلق الجبال من أكثر الأمور الممتعة لأصحاب روح المغامرة، إذ يعشق الكثيرون خوض مغامرة الصعود فوق القمم الجبلية، ولعل أشهرها القمة الجبلية الأعلى عالميًا جبل إيفرست. وعلى الرغم من المخاطر الكثيرة التي يمكن أن يتعرض لها المغامرون، إلا أن للأمر متعة بنفس القدر، كما أن له العديد من الفوائد إذ يُشبع تسلق الجبال إحساس الفرد بالمغامرات والاعتماد على النفس، ويستمتع الكثير بالمشاركة في الصحبة والخبرة مع متسلقي الجبال الآخرين. وفي هذا الموضوع ننشر لكم أعلى 5 قمم جبالية حوال العالم- وفق ما نشره موقع "sciencealert". - قمة جبال إيفرست (التبت) والذي يبلغ ارتفاعها 8.848 مترًا - قمة جبال كاراكورام (الصين) والذي يبلغ ارتفاعها 8.611 مترًا Advertisements - قمة جبال كانجشينجونجا (الهند) والذي يبلغ ارتفاعها 8.586 مترًا - قمة جبال وستو (التبت) والذي يبلغ ارتفاعها 8.516 مترًا - قمة جبال ماكالو (نبيال) والذي يبلغ ارتفاعها8.481 مترًا

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