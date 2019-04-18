منهن مطربة.. سيدات احتفلن بطلاقهن على "السوشيال ميديا" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

من الشائع أن تُقام احتفالات للإعلان عن مناسبة مُبهجة مثل الزواج، ولكن الغريب أن يتم الاحتفال بالطلاق والانفصال عن شريك الحياة، وهذا ما فعلته بعض السيدات العربيات اللاتي كتب لهن القدر فشل زواجهن، مع اختلاف أسباب الطلاق لكل تجربة واحدة منهن.

ورغم الشعور السىء الذي يُصيب السيدات بعد الطلاق نتيجة نظرة المجتمعات لهن، قررت بعض السيدات من عالمنا العربي، تحدي ذلك والإعلان والاحتفال بطلاقهن. وفي هذا الموضوع ننشر لكم أشهر نماذج لسيدات قررن الاحتفال بطلاقهن، ومشاركة أصدقاءهن على مواقع "السوشيال ميديا"- وفق ما نشره موقع "stepfeed". ويمكنكم الإطلاع عليهن خلال الصفحات التالية...