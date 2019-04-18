انت الان تتابع تفاصيل خبر العراق.. 1600 دولار لكل ناجية إيزيدية من "داعش" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 18 أبريل 2019 09:51 مساءً - أطلقت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الخميس، منحة للناجيات الإيزيديات، البالغة مليوني دينار (1600 دولار أمريكي) لكل ناجية إيزيدية، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى شملت 100 ناجية.

وقال وزير الهجرة والمهجرين، نوفل موسى، في مؤتمر صحفي بمحافظة أربيل، (شمال): إن "الإيزيدين أبناء أصلاء لهذا البلد وساهموا في بناء حضارته على مدى آلاف السنين، وكانوا وما زالوا رمزاً للسلام والمحبة والتلاحم مع كافة مكونات الشعب العراقي".

وأضاف: إن "الوزارة تعلن مساندتها الكاملة لجميع المطالب المشروعة للإيزيديين في تأمين حقوقهم الدينية والحياتية"، مشيراً إلى أنها أطلقت الدفعة الأولى من المنحة وشملت 100 ناجية.

Advertisements

وقبل أيام قدمت رئاسة الجمهورية في العراق مشروع قانون "تعويض الناجيات الإيزيديات" وأرسلته إلى مجلس النواب لمناقشته؛ وهو يستهدف فئة الناجيات الإيزيديات اللاتي تحررن من قبضة تنظيم الدولة بعد اختطافهن عام 2014.

وبسبب ديانتهم؛ واجه الإيزيديون معاناة كبيرة من قبل تنظيم "داعش"، الذي هاجم قراهم وقتل الآلاف منهم، وتعامل مع أعداد كبيرة من النساء والأطفال باعتبارهم سبايا، وهو ما أكدته ناجيات تحدثّن عن تعرضهن للتعذيب والاعتداء الجنسي.

جدير بالذكر أن تنظيم الدولة سيطر على نحو ثلث مساحة العراق منذ صيف 2014، وبعد سلسلة من المعارك المستمرة تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على كامل مناطق البلاد في ديسمبر 2017.