دراسة تحذر: تجاهل وجبة الإفطار يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

أكدت دراسة حديثة أجريت في جامعة باولو البرازيلية، أن الامتناع عن تناول وجبة الإفطار يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وأوضحت الدراسة أن وجبة الإفطار تعتبر من المكونات الأساسية لبناء صحة الجسم، وانتشرت الأمراض الخطيرة بين 58% ممن لا يتناولون وجبة الإفطار.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، اثبتت الدراسة أن تناول الطعام قبل النوم مباشرة يكون له آثار سلبية على صحة القلب، وتتكون وجبة الإفطار الجيدة من منتجات الألبان، مثل الحليب الخالي من الدسم، أو الحليب قليل الدسم والزبادي والجبن وخبز القمح والحبوب والفاكهة.

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