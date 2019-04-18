بالصور| أول ظهور لأحمد الفيشاوي وزوجته بعد شائعات الطلاق

نشر الفنان أحمد الفيشاوي أول صورة تجمعه بزوجته ندى كامل، بعد شائعات الطلاق التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية مؤخرًا.

الفيشاوي، اختار "إنستجرام" لنشر صورته أمام مسرح عرض مسرحية "الملك لير" للفنان يحيى الفخراني، والتي عادت للعرض مطلع أبريل الجاري، بعد توقف استمر عدة أشهر.

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كما نشر "الفيشاوي" صورة برفقة والده والفنان يحيى الفخراني معلقا باللغة الإنجليزية: "خلال مشاهدة مسرحية الملك لير".

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