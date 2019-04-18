اكتشفي الاتجاه الذي سيحلّ محلّ حذاء الأب الرياضي القبيح

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما تقوم المؤثرة والمصممة أليكسا تشانغ بتبني صيحة معينة، فهذا مؤشر قوي على أن هذا الاتجاه سيرتديه الجميع قريبًا، فهي من أبرز رواد الموضة في الجيل الحالي، وقد أثبتت تأثيرها في مشهد الموضة مرارًا وتكرارًا.

وكمثال على ذلك، أطلقت تشانغ مؤخرًا تعاونها الجديد في مجال الأحذية مع علامة Superga، بينما كانت ترتدي زوجًا من الأحذية الرياضية الكلاسيكية البيضاء، ومع زيادة شعبية هذا النمط الكلاسيكي من الأحذية مثل Adidas Continental و Reebok Classic و Converse Chuck Taylor و Vans Old Skool و Veja V-10، فإن تبني تشانغ هذه الصيحة القديمة، والتي نسقتها مع سترة جلدية كبيرة الحجم وفستان مطبع متوسط ​​الطول، دليل على أنها ستحل حتما محل حذاء الأب الرياضي القبيح.

وقد رصدنا خلال مهرجان الموسيقى كوتشيلا 2019 في نهاية الأسبوع الماضي، عودة الأحذية الرياضية الكلاسيكية البيضاء، إذ قام الكثير من المشاهير والمؤثرين، بالإضافة إلى تشانغ، باستبدال حذاء الأب المكتنز بالأحذية الرياضية الكلاسيكية التي صمدت أمام اختبار الزمن.

إليك أبرز إطلالات المؤثرات والنجمات بالأحذية الرياضية الكلاسيكية والتي سترغبين حتمًا في ارتدائها من جديد.