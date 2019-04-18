شركة فرفوشة.. "أشرقت" تحصل على درع ورفد مؤقت "دليفري" لكفاءتها بالعمل

حرصا على راحة إحدى الموظفات، وتقديرًا لمجهوداتها، قررت شركة "ديجيتال ماركيتينج وميديا برودكشن"، مكافأة "أشرقت ياسين"، ذات الـ23عاما، والتي تعمل كمُعدة في مجال الإعلان والبرامج، والتي تتم عامها الثالث مع الشركة

حاولت الشركة مفاجأة المعدة المجتهدة على طريقتهم الخاصة، فتواصلت مع أسرتها، وأرسلوا لهم درع الشركة مرفق بجواب تسلمه والدها "دليفري".

مفاجأة لم تكن تتخيلها أشرقت فور دخولها المنزل، حيث وجدت عائلتها في انتظارها، الأمر الذي جعلها تظن بأن هناك شيئًا ما حدث، وقالت لـ"هُن": "روحت البيت لقيت والدي مستنيني وبيقولي في حاجة جيالك من الشركة بتاعتك، وأنا مستغربة الشركة وصلت ليهم إزاي".

"قرار بالرفد المؤقت 3 أيام ودرع شكر".. لم تكن تتوقع أشرقت هذه المكافأة من شركتها التي حاولت شكرها على تفانيها في العمل من خلال هذه الهدية، قائله: " فضلت مبحلقة في الجواب والدرع، ولقيتهم بيكلموني في الشركة وبيقولولي لو في حاجة تعباني في ممكن حد يشيلها عني، أتفاجأت إنهم قرروا يدوني إجازة وسط الضغوطات والشغل الكثير، ومحتاجين نكون كلنا موجودين".

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تضمن محتوى الجواب الذي يحمل نوعًا من الإبداع والطرافة: "إلى ولي أمر أشرقت محمد ياسين نحيطكم علمًا بأن ابنتكم قد أتمت سنة جديدة من التفاني والعمل المضني ضمن فريق"M.CLUD"، نود أن نعتذر لأننا كنا سبب عودتها متأخرة في بعض الأحيان ومسؤولين جزئيًا عن انشغالها الدائم، وعليه فقد تقرر فصلها لمدة 3 أيام من الآن، مع توجيهنا بأهمية دلعها خلال هذه الفترة وسنراعي ذلك عقب عودتها للعمل".

فيما علق مدير الشركة "عبدالرحمن رضا"، على اللافتة واللمحة التي قدمتها إدارة الشركة لأشرقت، قائلًا: "احنا مؤمنين أن أفراد فريقنا هم البطل الحقيقي لأي نجاح نحققه فأشرقت فرد من الفريق تقريبا من بداية ما أسسنا الشركة".

وتابع عبدالرحمن: "الفترة دي هي تقريبا بتم معانا 3 سنين، وصادف أن احنا كان عندنا ضغط شغل الفترة اللي فاتت وهي فعلاً كانت بتبذل مجهود كبير، فحبينا إننا نحتفل بيها بشكل مميز السنة دي كتعبير عن شكرنا ليها، وزي أي حد مننا فأكيد أفضل هدية هي الإجازة من الشغل، خصوصا بعد فترة مرهقة ليها، وتواصلنا مع أفراد أسرتها عشان الموضوع يكون مفاجأة ليها ومبسوطين جدا من النتيجة وأنها فرحت بالمفاجأة".

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