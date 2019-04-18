عضو القومي للمرأة: النساء يتمسكن بالختان أكثر من الرجال

قالت الدكتورة رانيا يحي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن كتاب الختان والعنف ضد المرأة للدكتور خالد منتصر، كان له دورًا كبيرًا في تنوير المجتمع ضد هذه العادة التي تدمر المرأة علي حد قولها.
وأكدت يحي، خلال حفل توقيع كتاب المفكر خالد منتصر، أنها عندما كانت تجري جولات ميدانية من خلال المجلس القومي للمرأة، كانت تشاهد اغلب الرجال يرفضون الختان، بينما المرأة هي التي كانت تتمسك به وتدافع عنه.
وأشارت عضو القومي للمرأة، إلى أن "الأهل بيعتبروا عادة ختان الإناث أساس للعفة"، مطالبة الدولة بالتدخل وحماية المجتمع من خطورة هذه العادة.
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