بالفيديو| مايا دياب ترقص على أنغام "يا بتاع النعناع" مع مدير أعمالها

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب مقطعًا مصورًا عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، احتفالا بعيد ميلاد مدير أعمالها حمدي بدر.
وظهرت "مايا" خلال المقطع وهي ترقص على أنغام أغنية "يا بتاع النعناع" للمطرب مصطفى حجاج، برفقة "بدر"، الذي احتضنته ثم رقصا معًا، وعلقت على المقطع قائلة: "أخي من أم ثانية.. بحبك كتير وينعاد عليك بهالرقصة الحلوة والغنية الحلوة".
وحظى المقطع بتفاعل العديد من متابعي الفنانة اللبنانية، الذين تباينت تعليقاتهم بين الإشادة بجمالها وعفويتها، وانتقادات لاحتضانها ورقصها مع مدير أعمالها.
وكانت مايا دياب قد عادت لتقديم الموسم السادس من برنامجها "هيك منغني"، عبر فضائية "MTV" اللبنانية، بعد توقف دام نحو 5 أعوام.
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