بعد انقطاع 8 أشهر عن "سوشيال ميديا".. حنان ترك تعود لـ"إنستجرام" بصور الطفولة

فاجأت الممثلة حنان ترك متابعيها بالعودة مجددًا لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس، بعد توقف دام 8 أشهر منذ حذفها لصورها كافة من حسابها بموقع تبادل الصور إنستجرام، في أغسطس الماضي.

ونشرت "حنان" صورة مجمعة لها من الطفولة، أحدها رفقة والدها، مع صورة حديثة، أرفقتها بعبارة: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا"، حصدت إعجاب الكثير من متابعيها.

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واعتادت "حنان" قبل حذف صورها سابقًا، على مشاركة متابعيها العديد من أنشطتها اليومية المعتادة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بالإضافة إلى مشاركتها بالتعليق على الأحداث، حيث وجهت رسالة إلى اللاعب المصري محمد صلاح بعد إصابته التي نتجت عن التحامه بسيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد، ما تسبب في إصابة للمصري المحترف بصفوف ليفربول، فيما حرصت على دعم قضايا محلية كالتشجيع على شراء المنتجات محلية الصنع من خلال أحد صورها.

وتعود الفنانة حنان ترك إلى السينما مرة أخرى بعد غياب من خلال فيلم "النداهة"، الذي يشاركها بطولته هاني عادل، وهو من تأليف وإخراج خالد المهدي، ويعد الفيلم أول دراما صوتية يتم عرضها بدور العرض في مصر والوطن العربي.

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